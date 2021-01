BÖRSEN-TICKER-Handfeuerwaffen-Anbieter wegen US-Senatswahl gefragt

Frankfurt, 06. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

19.51 Uhr - Der wahrscheinliche Sieg der Demokraten bei der US-Senatswahl verhilft den Anbietern von Handfeuerwaffen zu den größten Kurssprüngen seit Monaten. Die Aktien von Smith & Wessen und Sturm Ruger & Co gewinnen bis zu 13,7 Prozent. Die Papiere des Munitionshändlers Vista steigen um mehr als 14 Prozent auf ein Vier-Jahres-Hoch von 28,50 Dollar.

18.58 Uhr - Die Aussicht auf einen Sieg der Demokraten bei der US-Senatswahl ermuntert Anleger zum Einstieg bei Finanzwerten. Die Aktien von Citigroup, Bank of America, JPMorgan steigen teilweise um mehr als sieben Prozent. “Es herrscht die Einschätzung, dass ein von den Demokraten kontrollierter Senat für eine höhere Staatsverschuldung stimmen wird, wodurch die Anleihe-Renditen und Zinsen steigen, sagt Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter SlateStone. Das ist positiv für Banken.

16.20 Uhr - Die Hoffnung auf eine Mehrheit der Demokraten in beiden Kammern des US-Kongresses und zusätzliche Konjunkturprogramme gibt dem Dow Jones Auftrieb. Der US-Standwerteindex steigt um 1,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 30.762,70 Punkten.

13.50 Uhr - Der US-Apothekenkonzern Walgreens Boots erfreut Anleger mit dem Verkauf seiner Pharmagroßhandelssparte Alliance Healthcare an Amerisourcebergen. Aktien von Walgreens steigen vorbörslich um 2,5 Prozent. Amerisourcebergen übernimmt die Sparte für 6,5 Milliarden Dollar und will damit in Europa expandieren. Die Aktien des Arzneimittelgroßhändlers, an dem Walgreens wiederum 30 Prozent der Anteile hält, klettern um 6,4 Prozent.

13.30 Uhr - Aktien des Corona-Impfstoffherstellers Moderna steigen vorbörslich an der Wall Street um 1,6 Prozent, nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für den Einsatz des Vakzins gegeben hat. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA empfahl eine bedingte Zulassung. Die finale Entscheidung muss nun von der Europäischen Kommission gefällt werden, ihre Zustimmung gilt aber als sicher.

13.20 Uhr - Wieder aufgeflammte Übernahmespekulationen hieven die Aktien von CNH auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch. Die Papiere des italienischen Industriekonzerns, zu dem unter anderem der Lkw-Bauer Iveco gehört, steigen in Mailand um 4,5 Prozent auf 10,78 Euro. Das Unternehmen bestätigte eine Reuters-Meldung über erneute Kontakte mit dem chinesischen Autobauer FAW. Dieser hatte im vergangenen Herbst rund drei Milliarden Euro für Iveco geboten, war damit bei CNH aber abgeblitzt.

12.50 Uhr - Spekulationen auf größere Konjunkturprogramme unter dem designierten US-Präsidenten Joe Biden mit Investitionen in Erneuerbare Energien beflügeln die Aktien europäischer Windkraftunternehmen. Die Papiere von Nordex gewinnen rund fünf Prozent, Vestas, Orsted und Siemens Gamesa ziehen um bis zu vier Prozent an. Bei der Stichwahl für den Senat im Bundesstaat Georgia liegt auch der zweite Kandidat der Demokraten leicht vorn. Sollte sich das bestätigen, könnten die Demokraten von Biden auch im Senat die Mehrheit übernehmen und damit “durchregieren”.

12.10 Uhr - Anleger folgen einer Verkaufsempfehlung für Elringklinger. Händlern zufolge stuften die Analysten von MM Warburg die Titel auf “Sell” von “Hold” herunter. Die Aktien des Autozulieferers fallen daraufhin um bis zu 12,8 Prozent auf 14,18 Euro. Damit sind sie mit Abstand schwächster Wert im SDax. Allerdings haben die Papiere in den vergangenen Wochen stark zugelegt. Anfang Oktober waren sie noch für 6,60 Euro zu haben gewesen.

7.40 Uhr - Bitcoin knackt auf seiner Rekordrally die nächste wichtige Marke und notiert erstmals über 35.000 Dollar. Der Kurs der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise steigt an der Börse Bitstamp bis auf 35.879 Dollar, nachdem er sich in den vergangenen drei Monaten bereits mehr als verdreifacht hat.

7.20 Uhr - Neue Produktionskürzungen Saudi-Arabiens treiben den Ölpreis auf den höchsten Stand seit rund elf Monaten. Die Nordseesorte Brent verteuert sich um bis zu 0,9 Prozent auf 54,09 Dollar je Fass, US-Leichtöl WTI steigt auf 50,24 Dollar und ist damit ebenfalls so teuer wie seit Februar vergangenen Jahres nicht mehr. Saudi-Arabien will die meisten der Staaten in der Opec+ zu einem Verzicht auf eine Erhöhung der Förderung bewegen, um den Ölmarkt zu stützen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)