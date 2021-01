BÖRSEN-TICKER-Bitcoin-Rally beflügelt Krypto-Werte

Frankfurt, 07. Jan (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

20.07 Uhr - Der Sprung des Bitcoin-Kurses über die Marke von 40.000 Dollar ermuntert Anleger zum Einstieg bei Krypto-Firmen. Unternehmen wie Riot, Mara, Overstock oder Silvergate arbeiten mit Internet-Devisen oder befassen sich mit der Bitcoin & Co. zugrundeliegenden Blockchain-Technologie. Ihre Aktien steigen um bis zu 44 Prozent.

18.58 Uhr - Hellofresh steigt zum 18. Januar in den Index S&P Europe 350 auf. Der Kochbox-Anbieter verdränge den französischen Autobauer Peugeot, teilt der Index-Anbieter S&P Dow Jones Indices mit.

12.55 Uhr - Spekulationen auf eine vollständige Legalisierung von Marihuana in den USA bescheren Cannabis-Anbietern im vorbörslichen US-Geschäft den zweiten Tag in Folge teilweise prozentual zweistellige Kursgewinne. Die Mehrheit der Demokraten in beiden Häusern des US-Kongresses schüre Hoffnungen auf rasche Schritte, sagen Börsianer. Die Aktien von Canopy Growth sind mit 31,18 Dollar so teuer wie zuletzt vor etwa eineinhalb Jahren.

12.30 Uhr - Auch an der Wall Street sind Curevac nach der Impfstoff-Allianz mit Bayer gefragt. Die dort gelisteten Aktien steigen vorbörslich um mehr als 16 Prozent. Der Leverkusener Pharmariese und der Tübinger Impfstoffentwickler schlossen einen Kooperations- und Servicevertrag mit dem Ziel, mehrere hundert Millionen Impfdosen weltweit zu vermarkten.

9.40 Uhr - Anleger in Paris greifen bei Saint Gobain zu, nachdem der Industriekonzern deutlich bessere Quartalsergebnisse als ursprünglich erwartet in Aussicht gestellt hat. Die Aktien steigen um acht Prozent. Die Ankündigung sei “in diesem Umfeld beeindruckend und spricht für eine positive Dynamik in den Endmärkten und eine starke Umsetzung der Kosten- und Portfolio-Initiative”, kommentierten die Analysten von Davy Research.

7.15 Uhr - Der rasante Bitcoin-Höhenflug hält an. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise markierte bei 37.785 Dollar ein frisches Rekordhoch, nachdem sich der Kurs binnen drei Monaten mehr als verdreifacht hat. “Immer mehr Anleger wollen auf den fahrenden Zug aufspringen, aus Angst, den nächsten großen Kurssprung zu verpassen”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer 030 2201 33702)