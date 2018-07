MÄRKTE-Italien-Geschäft beflügelt französischen Mobilfunker Iliad

Frankfurt, 19. Jul (Reuters) - Der überraschend große Erfolg eines Billig-Tarifs in Italien verhilft Iliad zum größten Kurssprung seit drei Jahren. Die Aktien des französischen Mobilfunkers stiegen am Donnerstag um bis zu 9,3 Prozent auf 147 Euro.

In den ersten 50 Tagen nach Einführung des neuen Angebots gewann das Unternehmen den Angaben zufolge eine Million Kunden. Dies sei doppelt so viel wie erwartet, sagte Analyst Javier Borrachero vom Vermögensberater Kepler Cheuvreux.