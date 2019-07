MÄRKTE-Superhelden-Filme geben Kinobetreiber Imax Schub

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Ein Quartalsumsatz über Markterwartungen beflügelt Imax. Die Aktien des Kinobetreibers stiegen am Mittwoch an der Wall Street um 3,7 Prozent auf 22,10 Dollar.

Dank des Erfolgs von Superhelden-Filmen wie “Avengers: Endgame” oder “Spider Man - Far From Home” erlöste das Unternehmen den Angaben zufolge im zweiten Quartal 104,8 Millionen Dollar. Analysten hatten lediglich mit 98,8 Millionen Dollar gerechnet. Vor allem das 29-prozentige Wachstum in China sei beeindruckend, schrieb Analyst Neil Macker vom Research-Haus Morningstar. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)