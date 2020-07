MÄRKTE-Biotechfirma Immatics startet mit Kursgewinnen an der Nasdaq

Frankfurt, 02. Jul (Reuters) - Das Tübinger Biotechunternehmen Immatics hat mit Kursgewinnen an der Technologiebörse Nasdaq debutiert. Die Anteilsscheine stiegen am Donnerstag im frühen Handel an der Wall Street um knapp neun Prozent auf 16,50 Dollar. Für die US-Börsennotierung hatte sich die Gesellschaft mit der US-Firma Arya Sciences zusammengeschlossen, die von dem neuen Immatics-Investor Perceptive Advisors zu diesem Zweck gegründet wurde. Im Rahmen dieses Deals sammelte Immatics rund 250 Millionen Dollar bei bestehenden und neuen Investoren ein.

Das zusammengeführte Unternehmen wird von dem Immatics-Management geführt. Die bisherigen Hauptinvestoren von Immatics, die Beteiligungsgesellschaft dievini des SAP-Gründers Dietmar Hopp, die Gebrüder Strüngmann und Wellington Partners bleiben weiter investiert. Immatics hat sich auf Immuntherapien zur Krebsbehandlung spezialisiert. Das Unternehmen entstand im Jahr 2000 als Ausgründung aus der Universität Tübingen.