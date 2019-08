MÄRKTE-Berliner Mietendeckel soll abgeschwächt werden - Immoaktien ziehen an

Frankfurt, 30. Aug (Reuters) - Berichte über abgemilderte Mietendeckel-Pläne in Berlin haben die Immobilienaktien beflügelt. Die Titel der Deutschen Wohnen, die besonders viele Wohnungen in der Hauptstadt hat, schnellten am Freitag zeitweise um mehr als elf Prozent nach oben - das ist das größte Plus seit Juni. Die Vonovia-Papiere gewannen bis zu 5,2 Prozent, die Aktien von Grand City Properties, LEG Immobilien, TAG Immobilien und Aroundtown legten bis zu fünf Prozent zu. Die Mieten in der Hauptstadt sollen den Berichten von “Bild” und “Tagesspiegel” zufolge nicht mehr für fünf Jahre rigoros eingefroren werden, sondern moderate Erhöhungen etwa in Höhe der Inflation sollen möglich sein.

Anfang der Woche war ein Entwurf bekanntgeworden, der Mieten von maximal knapp acht Euro vorgesehen hatte. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) distanzierte sich jedoch von dem Papier, das aus dem Haus der linken Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher kam. Sogar der Mieterverein hatte vorgeschlagen, moderate Mieterhöhungen in einem gewissen Rahmen zu erlauben, damit nötige Reparaturen bei steigenden Handwerkerkosten weiterhin bezahlt werden könnten.

"Diese Pläne von Lompscher wären der Super-Gau gewesen", sagte Andre Remke, Immobilienexperte bei Baader Helvea Equity Research. "So, wie es jetzt aussieht, wird es wohl nicht so schlimm werden." Es gebe keinen Weg zurück, irgendeine Regelung werde wohl eingeführt, sagte der Experte. Mit einer Begrenzung der Mietsteigerungen auf den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten könnten die Vermieter aber gut leben.