MÄRKTE-Immofinanz legt Aktien zusammen - Kurs bröckelt ab

Frankfurt, 15. Jun (Reuters) - Nach der Bekanntgabe von Details zur Zusammenlegung der Aktien machen einige Immofinanz-Anleger Kasse. Die Titel der Immobilienfirma drehten am Freitag in Wien ins Minus und notierten 0,2 Prozent tiefer bei 2,09 Euro.

Dem Unternehmen zufolge werden zehn bestehende Anteilsscheine zu einem einzigen neuen Papier zusammengefasst. Die neuen Aktien würden voraussichtlich am 27. Juni in den Depots der Investoren automatisch gegen die alten ausgetauscht. An der Börse würden die zusammengelegten Titel wohl ab dem 25. Juni gehandelt. Die bis 2024 laufende Wandelanleihe werde an die neue Zahl der ausgegebenen Aktien angepasst, teilte Immofinanz weiter mit.