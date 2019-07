MÄRKTE-Ausschüttungen helfen "Gauloises"-Macher Imperial Brands

Frankfurt, 08. Jul (Reuters) - Die Aussicht auf höhere Dividenden und einen Aktienrückkauf ermuntert Anleger zum Einstieg bei Imperial Brands . Die Titel des britischen Zigaretten-Herstellers stiegen am Montag um bis zu 3,1 Prozent auf 2022 Pence. Der "Gauloises"-Anbieter will ab 2020 seine Dividende jährlich steigern. Für das laufende Jahr bekräftigte er die Anhebung der Abschluss-Dividende um zehn Prozent. Außerdem kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Volumen von umgerechnet 223 Millionen Euro an. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)