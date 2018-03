MÄRKTE-Covestro ersetzt ProSiebenSat.1 Media im Dax

Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - Der Kunststoffhersteller Covestro wird in den Dax aufgenommen und ersetzt dort den Fernsehkonzern ProSiebenSat.1. Die Aufnahme der Covestro AG erfolge nach der Fast-Entry-Regel, teilte die Deutsche Börse am Montagabend mit. Das Unternehmen qualifiziere sich aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes für den Dax. ProSiebenSat.1 wechsele in den MDax. Die Änderungen würden zum 19. März wirksam.

Der von einem Bilanzskandal erschütterte Möbelkonzern Steinhoff muss seinen Platz im MDax räumen. Dafür steige die Immobilienfirma Aroundtown in den Nebenwerteindex auf, teilte die Deutsche Börse weiter mit. Zweiter Absteiger sei der Zuckerproduzent Südzucker, der durch den Startup-Finanzierer Rocket Internet ersetzt werde. Steinhoff und Südkzucker werden in den SDax aufgenommen.

Im TecDax ersetzt den Angaben zufolge der Maschinenbauer Aumann den IT-Dienstleister GFT. Zudem ersetzt Isra Vision, ein Anbieter von optischen Sensoren, Adva Optical Networking im TecDax.

Aus dem SDax fallen die Modefirma Gerry Weber und der Finanzdienstleister MLP heraus. Sie werden durch die Immobilienfirma Corestate und den Lkw-Zulieferer Jost-Werke ersetzt.