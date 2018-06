MÄRKTE-Healthineers zieht in TecDax ein - DWS steigt in SDax auf

Frankfurt, 05. Jun (Reuters) - Der Börsenneuling Siemens Healthineers zieht in den Technologie-Index TecDax ein. Die Medizintechnik-Firma ersetze Aumann, teilte die Deutsche Börse am Dienstagabend mit. Der Maschinenbauer werde künftig nicht mehr als Technologiewert geführt und wechsle daher in den Kleinwerte-Index SDax. Dort treffe Aumann auf den Aufsteiger DWS. Die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank war im März an die Börse gegangen.

Im Nebenwerte-Index MDax muss Stada seinen Platz räumen. Da der Pharmaproduzent in das weniger streng regulierte Börsensegment General Standard wechselt, steigt er auch nicht in den SDax ab. Dies müssten aber der Abfüllanlagen-Hersteller Krones und die Immobilienfirma Alstria, teilte die Deutsche Börse weiter mit. Diese beiden und Stada werden vom Online-Immobilienmakler Scout24, dem Essenslieferdienst Delivery Hero und dem Sportartikel-Hersteller Puma im MDax ersetzt.

Die Änderungen werden zum 18. Juni wirksam. Im deutschen Leitindex Dax bleibt der Deutschen Börsen zufolge alles beim Alten.