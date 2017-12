MÄRKTE-Keine Änderungen in Indizes der Deutschen Börse

Frankfurt/Berlin, 05. Dez (Reuters) - Die Deutsche Börse tastet die Zusammensetzung der wichtigen deutschen Aktienindizes nicht an. Dies habe die vierteljährliche Überprüfung ergeben, teilte der Börsenbetreiber am Dienstagabend mit. Analysten hatten den Modekonzern Gerry Weber als Kandidaten für einen Abstieg aus dem Kleinwerte-Index SDax gesehen. (Reporter: Hakan Ersen und Thomas Seythal; redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles