MÄRKTE-Healthineers-Aktie steigt zum TecDax-Debüt auf Rekordhoch

Frankfurt, 18. Jun (Reuters) - Am ihrem ersten Tag im Technologie-Index TecDax steigen die Aktien von Siemens Healthineers auf ein Rekordhoch. Die Papiere der Medizintechnik-Firma verteuerten sich am Montag um bis zu 0,5 Prozent auf 36,40 Euro. Die Titel des SDax-Aufsteigers DWS legten bis zu 0,8 Prozent zu. Die Vermögensverwaltung der Deutschen Bank war im März an die Börse gegangen.

Aus dem Kleinwerte-Index stiegen zum Montag zudem der Online-Immobilienmakler Scout24, der Essenslieferdienst Delivery Hero und der Sportartikel-Hersteller Puma in den MDax auf. Diese drei Werte verbuchten Kursgewinne von bis zu 0,5 Prozent. Delivery Hero waren mit 42 Euro ebenfalls so teuer wie noch nie.

Der Maschinenbauer Aumann, der Abfüllanlagen-Hersteller Krones und die Immobilienfirma Alstria verbuchten dagegen Kursverluste von bis zu 0,9 Prozent. Alle drei Firmen stiegen in den SDax ab. Die Stada-Aktien verabschiedete sich komplett aus den deutschen Auswahlindizes. Da das Pharma-Unternehmen in das weniger streng regulierte Börsensegment General Standard wechselt, darf es kein SDax-Mitglied werden. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)