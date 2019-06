MÄRKTE-Grenke steigt in den MDax auf

Frankfurt, 05. Jun (Reuters) - Der Finanzdienstleister Grenke steigt in den MDax auf. Die Grenke-Papiere ersetzen die Aktien von Wacker Chemie, die in den SDax absteigen, wie die Deutsche Börse am Mittwochabend mitteilte. Den Kleinwerte-Index verlässt Vossloh. Der Bahninfrastruktur-Spezialist wird durch die Medizintechnik-Firma Eckert & Ziegler ersetzt.

Die Veränderung wird zum 24. Juni wirksam. Die Zusammensetzung von Dax und TecDax bleiben den Angaben zufolge unverändert. (Reporter: Hakan Ersen und Kerstin Dörr, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)