KORRIGIERT-MÄRKTE-Lebensmittel-Lieferdienst HelloFresh wird in MDax aufgenommen

(streicht im vierten Satz den Verweis auf Poco. Steinhoff hat sich von der Möbelhauskette getrennt.)

Berlin, 04. Mrz (Reuters) - Die Aktien des Lebensmittel-Lieferdiensts HelloFresh werden in den MDax aufgenommen und ersetzen dort die Papiere des Chip-Entwicklers Dialog Semiconductor. Das teilte die Deutsche Börse am Mittwoch mit. Im SDax komme es zu folgenden Veränderungen: Der Bürovermieter Godewind Immobilien ersetze HelloFresh. Der Möbelkonzern Steinhoff, die Immobilienfirma Adler Real Estate und die IT-Firma SNP Schneider-Neureither würden in den SDax aufgenommen. Sie ersetzen den Graphitelektroden-Hersteller SGL Carbon, den UV-Spezialisten Dr. Hönle und den Druckmaschinen-Anbieter Heidelberger Druck. Neu in den TecDax aufgenommen werde das Darmstädter Technologieunternehmen Isra Vision und ersetze dort Dialog Semiconductor. Im Dax ergeben sich keine Änderungen. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Dax-Indexfamilie ist der 4. Juni. (Reporter: Birgit Mittwollen, redigiert von Ralf Bode und Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)