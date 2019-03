MÄRKTE-Dialog profitieren von MDax-Aufstieg - Tele Columbus fallen

Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - Nach der Entscheidung zur Indexzusammensetzung der Deutschen Börse haben Anleger am Mittwoch ihre Portfolios angepasst. Zu den Spitzenreitern am deutschen Aktienmarkt gehörte der MDax-Aufsteiger Dialog Semiconductor. Die Aktien gewannen bis zu neun Prozent auf 28,68 Euro und notierten damit so hoch wie seit Anfang Dezember 2017 nicht mehr. Auch ein rückläufiges Schlussquartal und ein vorsichtiger Ausblick des Apple-Zulieferers schreckte die Anleger nicht ab. Doppelt hart traf es Aktionäre von Schaeffler mit einem Abstieg in den Kleinwerteindex SDax und einer Gewinnwarnung des Autozulieferers. Die Aktien brachen um 11,5 Prozent ein.

Ebenfalls schwächer notierten Tele Columbus, die künftig nicht mehr im SDax vertreten sein werden. Die Papiere verloren 2,8 Prozent. Das gleiche galt für Medigene, deren Titel 2,4 Prozent einbüßten.

Die Änderungen werden zum 18. März wirksam. An der Zusammensetzung des deutschen Leitindex Dax ändert sich nach Angaben der Deutschen Börse nichts.