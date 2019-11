MÄRKTE-Experten - TLG Immo ist MDax-Anwärter - Kein Stühlerücken im Dax

Frankfurt, 29. Nov (Reuters) - Bei der Indexüberprüfung der Deutschen Börse in der kommenden Woche sind Experten zufolge die MDax-Mitglieder 1&1 Drillisch und Fielmann akut abstiegsgefährdet. Um deren Plätze kämpfen TLG Immobilien, Varta und Schaeffler. “Bei drei potenziellen Aufsteigern, aber nur zwei Abstiegskandidaten würden allerdings nur jene zwei Unternehmen aufsteigen, welche im Kapitalisierungskriterium am besten platziert sind”, sagte Index-Experte Uwe Streich von der LBBW am Freitag. Nach momentanem Stand würde dabei Schaeffler den Kürzeren ziehen.

Für TLG Immobilien würde das Gastspiel in dem Nebenwerteindex allerdings nur kurz ausfallen, da das Unternehmen vor einer Fusion mit dem ebenfalls im MDax befindlichen Mitbewerber Aroundtown steht. Dadurch entstünde voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte dann ein neuer Konzern, der gemessen an der Größe als künftiger Dax-Kandidat gehandelt werden könnte.

Für kommenden Mittwoch rechnen Experten nicht mit Veränderungen im deutschen Leitindex. Allerdings dürfte es im Kleinwertesegment SDax ein Stühlerücken geben. Dort steht das Software-Unternehmen TeamViewer, das erst seit kurzem börsennotiert ist, in den Startlöchern. Wer dann weichen müsste, steht allerdings noch nicht fest. “Treffen könnte es Steinhoff oder Baywa, das dürfte ein echtes Fotofinish werden”, sagte Streich. Während bei der deutsch-südafrikanischen Steinhoff die Marktkapitalisierung das Problem darstelle, liege es bei Baywa am Börsenumsatz. Sollten sogar beide an den notwendigen Kriterien scheitern, wäre Elmos Semiconductor derzeit heißester Anwärter.

Die Deutsche Börse will ihre Entscheidung am Mittwoch nach Börsenschluss bekanntgeben, wirksam wären die Änderungen dann zum 23. Dezember. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)