MÄRKTE-Indien-Anleger feiern sich abzeichnenden Modi-Wahlsieg

Frankfurt, 20. Mai (Reuters) - Die Aussicht auf die Wiederwahl von Ministerpräsident Narendra Modi versetzt Indien-Anleger in Feierlaune. Die Börsenbarometer Sensex und Nifty 50 stiegen am Montag um jeweils knapp vier Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit zehn Jahren zu. Bei der indischen Währung griffen Investoren ebenfalls beherzt zu. Im Gegenzug verlor der Dollar bis zu 1,3 Prozent auf 69,3525 Rupien - so viel wie noch nie im laufenden Jahr. Die Nachfrage nach indischen Staatsanleihen drückte die Rendite der zehnjährigen Bonds auf ein Sechseinhalb-Wochen-Tief von 7,275 Prozent.

Laut Umfragen unter Wählern nach Verlassen der Wahllokale könnte Modis Partei NDA ihre Mehrheit auf bis zu 365 von 545 Sitzen ausbauen. “Das sichert Kontinuität und die notwendige Stabilität”, sagte Analyst Rushabh Maru vom Brokerhaus Anand Rathi. “Dies zieht langfristig orientierte Anleger an. Die Börsenrally werde zwar noch einige Tage weitergehen, prognostizierte Fondsmanager Samrat Dasgupta vom Vermögensverwalter Esquire Capital. Viel Luft nach oben habe der Markt aber nicht. Anleger würden zunächst abwarten, mit welchen Maßnahmen die neue Regierung auf die aktuelle Konjunkturschwäche reagiere. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)