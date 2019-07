MÄRKTE-Höhere Goldzölle nehmen Indiens Schmuckanbietern den Glanz

Frankfurt, 05. Jul (Reuters) - Die Aussicht auf höhere Zölle für Gold und Edelmetalle haben die Aktien von indischen Schmuckherstellern am Freitag belastet. Papiere von PC Jeweller, Tribhovandas Bhimji Zaveri und Titan gaben zeitweise bis zu 6,4 Prozent nach.

Der neue Haushaltsentwurf der indischen Regierung sieht vor, dass die Einfuhr von Gold und anderen Edelmetallen kostspieliger werden soll. Geplant ist die Anhebung der Importzölle auf 12,5 Prozent von derzeit zehn Prozent.

Das Land zählt zu den größten Goldimporteuren der Welt. Goldschmuck wird traditionell auf Hochzeiten und anderen familiären Anlässen verschenkt, auch in religiösen Stätten ist Gold ein wichtiges Ausstattungsmerkmal. Der Haushaltsentwurf ist der erste in der neuen Amtszeit von Ministerpräsident Narendra Modi, dessen Partei die Parlamentswahl Mitte Mai für sich entschieden hatte.