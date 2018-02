MÄRKTE-Inditex-Anleger nervös - JP Morgan senkt Gewinnschätzungen

London, 23. Feb (Reuters) - Die Aktien der Zara-Mutter Inditex sind am Freitag nach einem negativen Analystenkommentar unter Druck geraten. Die Papiere stürzten an der Madrider Börse um acht Prozent auf ein Drei-Jahres-Tief von 24,75 Euro ab.

JP Morgan schraubte seine Gewinnerwartungen für das Modeunternehmen herunter. “Wegen höherer Wechselkursbelastungen senken wir unsere Schätzungen um fünf Prozent”, schrieben die Analysten in einem Marktkommentar. Inditex berichtet in Euro, macht aber rund die Hälfte seiner Umsätze in anderen Währungen. Viele asiatische und lateinamerikanische Devisen sind an den Dollar gebunden. Dieser hat seit Jahresbeginn zum Euro rund 2,5 Prozent verloren.

Händlern zufolge wollte Inditex an diesem Freitag eine Telefonkonferenz für Analysten abhalten. Eine Bestätigung des Unternehmens gab es dafür zunächst nicht. Die Bilanzvorlage ist für den 14. März geplant.

JP Morgan senkte das Kursziel für die Papiere am Freitag auf 35,50 von 38 Euro.