MÄRKTE-Pharmafirma Indivior winkt größter Tagesgewinn seit 2014

Frankfurt, 11. Jul (Reuters) - Angehobene Geschäftsziele bescheren Indivior den größten Kurssprung seit gut viereinhalb Jahren. Die Aktien des britischen Anbieters von Medikamenten gegen Drogensucht stiegen am Donnerstag um bis zu 39 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 61,54 Pence.

Da der Marktanteil des wichtigen Medikaments Suboxone langsamer schrumpft als befürchtet, hob das Unternehmen sein Umsatzziel für 2019 auf 670 bis 720 von 525 bis 575 Millionen Dollar an. Das Netto-Ergebnis werde bei plus 80 bis plus 130 statt minus 40 bis plus zehn Millionen Dollar liegen.

Unabhängig davon legte die ehemalige Indivior-Mutter Reckitt Benckiser einen Streit mit den US-Behörden um die Verkaufsmethoden für Indivior-Präparate gegen Zahlung von 1,4 Milliarden Dollar bei. Offenbar sei dem US-Justizministerium sehr an einer außergerichtlichen Einigung gelegen, schrieb Analyst Harry Sephton von der Investmentbank Jefferies. Reckitt-Aktien gewannen 3,1 Prozent. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)