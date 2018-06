MÄRKTE-Kupferpreis klettert auf 4-1/2-Jahres-Hoch

Frankfurt, 07. Jun (Reuters) - Die Furcht vor Angebotsausfällen treibt den Kupferpreis immer weiter. Das Industriemetall verteuerte sich am Donnerstag um bis zu 1,7 Prozent und war mit 7345 Dollar je Tonne so teuer wie zuletzt vor fast viereinhalb Jahren. Auslöser der Rally sei der Tarifstreit in der weltgrößten Kupfermine Escondida, sagte Analystin Simona Gambarini vom Analysehaus Capital Economics. Anleger befürchteten einen langwierigen Streik, der die dortige Förderung beeinträchtigt. Hierfür gebe es bislang aber keinerlei Anzeichen. Daher müsse mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Bei der Auseinandersetzung im vergangenen Jahr hatten die Beschäftigten der vom Bergbaukonzern BHP betriebenen chilenischen Mine die Arbeit an 44 Tagen niedergelegt. Escondida liefert rund eine Million Tonnen Kupfer pro Jahr. Das entspricht fünf Prozent des weltweiten Angebots. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Jan Harvey redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)