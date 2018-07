MÄRKTE-Furcht vor schwächerer China-Nachfrage belastet Kupfer

Frankfurt, 30. Jul (Reuters) - Spekulationen auf eine schwindende Nachfrage durch den weltgrößten Abnehmer China setzen Kupfer zu. Das Industriemetall verbilligte sich am Montag um bis zu 2,1 Prozent auf 6162 Dollar je Tonne. Kopfschmerzen bereiteten Anleger das offizielle Stimmungsbarometer der chinesischen Einkaufsmanager am Dienstag sowie den vom Wirtschaftsblatt Caixin ermittelten vergleichbaren Index am Mittwoch, schrieben die Analysten des Research-Hauses Capital Economics in einem Kommentar. Schließlich müsse in beiden Fällen mit einem Rückgang gerechnet werden. Börsianern zufolge drängten diese Spekulationen den drohenden Streik in der weltgrößten Kupfermine Escondida in Chile in den Hintergrund. Die Arbeiter hatten das Tarifangebot des Betreibers zurückgewiesen und wollen über Arbeitsniederlegungen abstimmen. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Melanie Burton, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)