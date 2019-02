MÄRKTE-Ermutigende China-Daten treiben Kupferpreis

Frankfurt, 18. Feb (Reuters) - In der Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage aus China decken sich Anleger mit Kupfer ein. Das Industriemetall verteuerte sich am Montag um bis zu 1,1 Prozent auf 6258 Dollar je Tonne. "Das überraschend starke Kreditwachstum in China hebt die Stimmung, schrieben die Analysten der Bank ANZ. Chinesische Banken vergaben amtlichen Angaben vom Freitag zufolge im Januar Kredite im Volumen von umgerechnet 422 Milliarden Euro - so viel wie noch nie. Dies schürte Hoffnungen auf einen Anschubhilfe für die abkühlende Konjunktur in der Volksrepublik. China ist der weltgrößte Abnehmer von Kupfer. Zusätzlichen Schwung erhielt der Preis für das Industriemetall von möglichen Liefer-Ausfällen der wichtigen Grasberg-Kupfermine in Indonesien. Deren Betreiber Freeport sagte, seine Exportgenehmigung sei zum 15. Februar ausgelaufen und eine neue bislang noch nicht erteilt worden. Allerdings sei im laufenden Jahr ohnehin nur ein geringer Teil des in der Grasberg-Mine geförderten Erzes für den Export bestimmt, sagte ein Börsianer. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)