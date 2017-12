MÄRKTE-Kupferpreis steigt auf 3-1/2-Jahres-Hoch

Frankfurt, 27. Dez (Reuters) - In der Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage decken sich Anleger mit Kupfer ein. Der Preis für das Industriemetall stieg am Mittwoch um bis zu 1,2 Prozent und lag mit 7210 Dollar je Tonne so hoch wie zuletzt vor dreieinhalb Jahren. Damit summiert sich das Plus der vergangenen drei Wochen auf etwa zehn Prozent. Als einen Grund für die Rally nennen Börsianer den steigenden Bedarf Chinas. Angaben vom Dienstag zufolge stiegen die Kupfer-Einfuhren der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft im November um 19 Prozent. Unabhängig davon prognostiziert die größte japanische Kupferhütte PPC einen Preisanstieg um weitere 25 Prozent innerhalb der kommenden beiden Jahre. Die Nachfrage werde schneller wachsen als das Angebot. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von James Regan, redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles