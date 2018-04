WDHLG-MÄRKTE-Robuste China-Daten geben Kupfer Auftrieb

(Technische Wiederholung ohne Änderung am Text) Frankfurt, 30. Apr (Reuters) - Dank ermutigender chinesischer Konjunkturdaten decken sich Anleger mit Kupfer ein. Das Industriemetall verteuerte sich am Montag 0,7 Prozent auf 6843 Dollar je Tonne. Das Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager aus der chinesischen Industrie fiel zwar leicht auf 51,4 Punkte. Analysten hatten allerdings einen größeren Rückgang befürchtet. China ist der weltgrößte Kupfer-Abnehmer. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)