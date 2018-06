MÄRKTE-Kupferpreis fällt - Angst vor Engpass schwindet

Frankfurt, 11. Jun (Reuters) - Der Kupferpreis ist am Montag gefallen, weil Spekulationen auf Lieferausfälle der weltgrößten Kupfermine nachließen. Das Industriemetall verbilligte sich um 1,1 Prozent auf 7228 Dollar je Tonne. Der Betreiber der chilenischen Mine Escondida, BHP Billiton , hatte sich am Freitag optimistisch zu den Aussichten auf eine Einigung im Tarifstreit geäußert. Bei der Auseinandersetzung im vergangenen Jahr hatten die Beschäftigten die Arbeit an 44 Tagen niedergelegt. Escondida liefert rund eine Million Tonnen Kupfer pro Jahr. Das entspricht fünf Prozent des weltweiten Angebots. BHP-Aktien stiegen am Montag in London um 1,6 Prozent. Etwas Kopfschmerzen bereite aber die Schließung einer großen Kupferhütte in Indien, sagte Analyst Robin Bhar von der Bank Societe Generale. Bislang sei unklar, wie lange das Werk geschlossen bleibe, da der Betreiber Vedanta die staatliche Verfügung voraussichtlich anfechten werde. Der indische Bundesstaat Tamil Nadu hatte die dauerhafte Schließung der Kupferhütte angeordnet, nachdem bei Protesten gegen das Werk 13 Menschen getötet worden waren. Dort wurden bislang jährlich 400.000 Tonnen Kupfer verarbeitet. Das weltweite Angebot beläuft sich Schätzungen zufolge auf 24 Millionen Tonnen. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Pratima Desai. redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)