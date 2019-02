MÄRKTE-Investoren über Infineon-Zahlen uneins - Aktien schwanken

Frankfurt, 05. Feb (Reuters) - Anleger von Infineon haben am Dienstag zwischen der Freude über einen Gewinnsprung und der Enttäuschung wegen eines trüberen Ausblicks geschwankt. Die Aktien des Halbleiterherstellers gingen nach den vorgelegten Zahlen auf Berg- und Talfahrt: in der Spitze gingen sie zwei Prozent in die Knie auf 19,01 Euro und legten dann wieder bis zu 2,9 Prozent auf 19,97 Euro zu.

Der operative Gewinn im ersten Geschäftsquartal fiel höher aus als erwartet. Allerdings sollen die Erlöse im Gesamtjahr um neun Prozent zulegen - zuletzt waren elf Prozent Plus in Aussicht gestellt worden.

Experten äußert sich dennoch überwiegend positiv. Zwar enttäusche der eingetrübte Ausblick, sagten die Analysten von Liberum. Im derzeit schwierigen Marktumfeld sei das angepeilte Wachstum von neun Prozent allerdings immer noch verhältnismäßig optimistisch. Das gelte vor allem im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, sagte DZ-Bank-Analyst Harald Schnitzer. Zudem bleibe die Auftragssituation auf hohem Niveau, sogar im Autosegment. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für Infineon blieben wegen der Marktdominanz vor allem bei E-Autos positiv, hieß es bei Liberum. Jeder Kursrücksetzer sei eine Kaufgelegenheit.

Chipfirmen weltweit kämpfen derzeit mit Überangebot und hohen Lagerbeständen, dem langsameren Absatzwachstum in der Autobranche, dem abflauenden Smartphone-Markt und der sinkenden Nachfrage durch Krypto-Schürfer. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)