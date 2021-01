MÄRKTE-Euro-Inflationsbarometer auf dem höchsten Stand seit Januar 2020

Frankfurt, 06. Jan (Reuters) - Spekulationen auf einen stärkeren Preisauftrieb in den USA nach einem möglichen Sieg der Demokraten in den Stichwahlen in Georgia haben auch in der Euro-Zone Inflationserwartungen angeheizt. Das langfristige Euro-Inflationsbarometer, der sogenannte Five-Year-Five-Year-Forward, kletterte am Mittwoch auf über 1,29 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2020. Dies bedeutet, dass Anleger zwischen 2026 und 2031 eine Teuerung von durchschnittlich etwas mehr als 1,29 Prozent erwarten. Zu Beginn der Corona-Pandemie in Europa im vergangenen Frühjahr hatte das Barometer zeitweise unter ein Prozent gelegen.

Die US-Demokraten sind momentan auf Kurs, die Stichwahlen für die beiden Senatssitze von Georgia zu gewinnen. Sollte das bestätigt werden, könnte die Partei des designierten US-Präsidenten Joe Biden auch im Senat die Mehrheit übernehmen. Investoren erwarten dann noch größere Fiskalausgaben in den USA.

Das Euro-Inflationsbarometer wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) genau verfolgt, da es ihr Hinweise gibt, wie Investoren die langfristigen Inflationsaussichten im Währungsraum einschätzten. Die Euro-Wächter verfehlen ihr Inflationsziel von knapp unter zwei Prozent bereits seit Jahren. Im November lag die Teuerungsrate mit minus 0,3 Prozent sogar im negativen Bereich. (Reporter: Frank Siebelt; redigiert von Hans Busemann Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)