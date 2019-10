MÄRKTE-Whistleblower-Beschwerden lassen Infosys-Aktien einbrechen

Neu Delhi, 22. Okt (Reuters) - Ein Beschwerdebrief von Mitarbeitern kostet den indischen Softwarekonzern Infosys 6,6 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Die Aktien brachen am Dienstag um 16 Prozent ein. Das Unternehmen erklärte, es prüfe die Anschuldigungen, wonach die zwei obersten Manager auf “unethische Praktiken” zurückgriffen, um kurzfristig Gewinn und Umsatz in die Höhe zu treiben. Firmenchef Salil Parekh habe bei größeren Geschäften den Prüfprozess umgangen, heißt es in dem Brief, den “ethische Mitarbeiter” unterzeichnet hatten und der Reuters vorliegt. Er habe sein Team angewiesen, falsche Annahmen zu treffen, um Geschäfte als gewinnträchtiger auszuweisen als sie tatsächlich gewesen seien. Tatsächlich habe die Gewinnmarge bei Milliardengeschäften in den vergangenen Monaten bei Null gelegen.

Reuters konnte die in dem Brief erhobenen Vorwürfe nicht verifizieren. Parekh kam einer Bitte um Stellungnahme zunächst nicht nach. Verwaltungsratschef Nandan Nilekani erklärte, die Vorwürfe würden im Verwaltungsrat und im Prüfungsausschuss behandelt.

Vor zwei Jahren hatte sich der damalige Firmenchef Vishal Sikka einen öffentlichen Schlagabtausch mit den Firmengründern geliefert. "Zwei Beschwerden in zwei Jahren könnte das Vertrauen der Investoren erschüttern, zumindest vorübergehend", sagte Deepak Jasani, Analyst beim Maklerhaus HDFC Securities. Vor wenigen Tagen hatte Infosys seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht und erklärt, Geschäfte mit einem Volumen von 2,8 Milliarden Dollar in den drei Monaten bis Ende September abgeschlossen zu haben.