MÄRKTE-Übernahmespekulationen um Bezahlterminal-Anbieter Ingenico

Frankfurt/Paris, 05. Apr (Reuters) - In der Hoffnung auf eine baldige Übernahmeofferte steigen Anleger bei Ingenico ein. Die Aktien des französischen Anbieters von Bezahlterminals stiegen am Donnerstag in Paris um bis zu 7,6 Prozent auf 69,40 Euro und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit fast vier Jahren zu.

Genährt wurden die Gerüchte von einem Medienbericht, dem zufolge der IT-Berater Atos ein Angebot über seine Zahlungsabwicklungstochter Worldline in Erwägung ziehen könnte. Atos wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Ingenico war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.