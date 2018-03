MÄRKTE-Gekürzte Dividende wirft Inmarsat aus Umlaufbahn

Frankfurt, 09. Mrz (Reuters) - Eine gekürzte Dividende löst bei Inmarsat einen Ausverkauf aus. Die Aktien des Satelliten-Betreibers fielen am Freitag in London um bis zu 7,3 Prozent - so stark wie noch nie in diesem Jahr.

Um Investitionen in der Luftfahrt-Sparte zu finanzieren, kürzte das Unternehmen die Ausschüttung für 2017 auf 0,20 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg im abgelaufenen Jahr um 5,4 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn schrumpfe dagegen um 5,5 Prozent auf 751,4 Millionen Dollar. (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)