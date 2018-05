MÄRKTE-Zahlen katapultieren Inmarsat auf höhere Umlaufbahn

Frankfurt, 02. Mai (Reuters) - Ein Umsatzplus beflügelt Inmarsat. Die Aktien des Satelliten-Betreibers stiegen am Mittwoch zeitweise um mehr als elf Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit fast zehn Jahren zu. In ihrem Windschatten legten die Papiere der Konkurrenten Eutelsat und SES bis zu 4,7 Prozent zu.

Dank der wachsenden Nachfrage von Internet-Zugängen in Flugzeugen stiegen die Quartalserlöse den Angaben zufolge um fünf Prozent auf 345,4 Millionen Dollar. Der Gewinn ging allerdings um 4,5 Prozent auf 174,9 Millionen Dollar zurück. Inmarsat begründete dies mit geringeren Staatsaufträgen. Das Unternehmen bietet Satelliten-Kommunikation für Schiffe, Flugzeuge und Regierungen an.