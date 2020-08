MÄRKTE-Verzögerung bei Impfstoffstudie lastet auf Inovio-Aktien

Bangalore, 11. Aug (Reuters) - Verzögerungen bei einer Impfstoffstudie kommen bei den Anlegern des US-Pharmaunternehmens Inovio nicht gut an. Die Papiere gaben am Dienstag im vorbörslichen US-Handel 9,2 Prozent nach. Das Unternehmen erklärte, eine Studie seines experimentellen Coronavirus-Impfstoffs in einer mittleren bis späten Phase solle nun im September beginnen. Die US-Pharmaaufsicht müsse noch zustimmen. Bislang hatte Inovio noch von einem Studienstart im Sommer gesprochen.

Das Brokerhaus Piper Sandler warf die Frage auf, warum die FDA noch kein grünes Licht gegeben habe. "Die Notwendigkeit eines Covid-19-Impfstoffs stünde in Kontrast mit jeglicher Verschleppung seitens der Aufsicht." In einer ersten kleinen Studie der Phase eins reagierten Inovio zufolge alle 38 Probanten mit einer Immunantwort auf den Impfstoff, und 95 Prozent von ihnen bildeten nach zwei Impfungen Antikörper aus.