MÄRKTE-Einkaufszentrum-Betreiber Intu im Aufwind

Frankfurt, 10. Feb (Reuters) - Die Aussicht auf eine Kapitalspritze ermuntert Anleger zum Einstieg bei Intu. Die Aktien des britischen Betreibers von Einkaufszentren stiegen am Montag um knapp 22 Prozent.

Das Unternehmen verhandele hierfür mit dem Großaktionär John Whittaker sowie potenziellen neuen Investoren wie der Hongkonger Immobilienfirma Link. Wegen des kriselnden stationären Einzelhandels in Großbritannien ist Intu in Schieflage geraten. Unklar ist bislang allerdings, wie viel zusätzliches Geld die mit umgerechnet etwa 5,5 Milliarden Euro verschuldete Firma einsammeln will.