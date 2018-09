MÄRKTE-Abspaltung bei Investmentbank Investec begeistert Anleger

Frankfurt/Johannesburg, 14. Sep (Reuters) - Mit Begeisterung haben Anleger der südafrikanischen Investmentbank Investec auf die geplante Abspaltung der Vermögensverwaltung reagiert. Die Aktien des Instituts legten am Freitag an der Börse in Johannesburg mehr als sieben Prozent zu, in London schossen die Titel um neun Prozent nach oben.

Investec will die Vermögensverwaltung an die Londoner Börse bringen, mit einem Zweitlisting in Johannesburg. Der Geschäftsbereich verwaltet ein Kundenvermögen von umgerechnet 122 Milliarden Euro und hat Niederlassungen in London, Kapstadt, New York und Hongkong. Zum Konzerngewinn steuert die Sparte rund ein Fünftel bei.