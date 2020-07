MÄRKTE-Brockhaus Capital mit erfolgreichem Börsendebüt

Frankfurt, 14. Jul (Reuters) - Brockhaus Capital hat mit Kursaufschlägen an der deutschen Börse debütiert. Die Aktien des Technologie-Investors erschienen am Dienstag mit 36,55 Euro erstmals auf den Kurszetteln. Das Unternehmen hatte 3,59 Millionen Anteilsscheine zu je 32 Euro zugeteilt. Den Emissionserlös von 115 Millionen Euro will Brockhaus nach eigenen Angaben für weitere Zukäufe aus dem Mittelstand nutzen. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles