MÄRKTE-Dropbox starten bei Börsendebut deutlich über Ausgabepreis

Frankfurt, 23. Mrz (Reuters) - Gelungener Börseneinstand beim Cloud-Anbieter Dropbox: Am Freitag startete die Aktie an der New Yorker Börse mit 29 Dollar und lag damit deutlich über dem Ausgabepreis von 21 Dollar. Der Börsenwert der Firma lag somit bei 12,67 Milliarden Dollar. Kurz nach dem Handelsstart legten die Papiere weiter zu und erreichten zwischenzeitlich einen Kurs von 31 Dollar.

Der Börsengang ist die größte Emission eines US-Technologieunternehmens seit März 2017, als der Snapchat-Betreiber Snap den Schritt wagte.

Das 2007 gegründete Unternehmen bot zunächst nur einen kostenlosen Service an, mit dem Verbraucher Fotos, Musik oder andere Daten teilen können. Dies haben mittlerweile aber nicht nur der direkte Rivale Box, sondern auch Konzerne wie Google, Microsoft oder Amazon.com im Sortiment. Dropbox konzentriert sich daher verstärkt auf Geschäftskunden. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen elf Millionen zahlende Kunden in 180 Ländern. (Reporter: Nikhil Subba, Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)