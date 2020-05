Frankfurt, 29. Mai (Reuters) - Die Kaffee-Holding JDE Peet’s hat am Freitag in Amsterdam ein erfolgreiches Börsendebüt hingelegt. Die Aktien des Anbieters von “Jacobs”- und “Douwe Egberts”-Kaffee erschienen mit einem Kurs von 35 Euro erstmals auf den Kurszetteln. Sie waren zu je 31,50 Euro und damit in der Mitte der von 30 bis 32,25 Euro reichenden Angebotsspanne zugeteilt worden.

Damit beläuft sich das Emissionsvolumen auf 2,6 Milliarden Euro. JDE Peet's selbst fließen dabei rund 700 Millionen Euro zu, den Rest teilen sich der ehemalige Jacobs-Eigentümer Mondelez ("Milka") und Anleger, die in die JAB Holding der deutschen Milliardärsfamilie Reimann investiert hatten. Insgesamt sind nun knapp 17 Prozent im Streubesitz. JDE Peet's ist im Markt für abgepackten Kaffee und Kaffee-Pads die weltweite Nummer zwei hinter Nestle. Das Unternehmen kommt etwa mit "Senseo"-Pads und "Tassimo"-Kapseln sowie "Pickwick"-Teebeuteln auf einen Umsatz von knapp sieben Milliarden Euro.