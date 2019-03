MÄRKTE-Fulminantes Börsen-Comeback für Levi Strauss

Frankfurt, 21. Mrz (Reuters) - Beim Börsen-Comeback von Levi Strauss reißen sich Anleger um die Aktien des selbsternannten Erfinders der Jeans. Die Papiere stiegen an der Wall Street am Donnerstag zeitweise auf 23,15 Dollar. Das ist ein Plus von gut 36 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 17 Dollar. Dieser hatte über der angepeilten Spanne von 14 bis 16 Dollar gelegen.

Das Unternehmen verfüge über einen starken Markennamen und gute Geschäftsaussichten, sagte Analyst Jeff Zell vom Anlageberater IPO Boutique. Der 165 Jahre alte Traditionskonzern war 1971 erstmals auf den Kurszetteln erschienen. Mitte der 1980er Jahre nahmen die Erben des Firmengründers Levi Strauss die Firma wieder von der Börse. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Diptendu Lahiri Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)