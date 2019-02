MÄRKTE-Pay-TV-Sender MultiChoice bei Börsendebüt gefragt

Frankfurt/Johannesburg, 27. Feb (Reuters) - Zum Börsendebüt steigen Anleger bei MultiChoice ein. Die Papiere des größten afrikanischen Bezahlfernseh-Senders erschienen am Mittwoch erstmals mit 95,50 Rand auf den Kurszetteln der Börse Johannesburg. Sie verteuerten sich am Vormittag auf bis zu 112,39 Rand. Damit liegt die Marktkapitalisierung bei umgerechnet 3,1 Milliarden Dollar.

Der südafrikanische Online-Händler Naspers hatte seine TV-Sparte abgespalten und die Anteile von MultiChoice an seine Aktionäre verteilt. Der Sender erreicht etwa 14 Millionen Kunden in 50 afrikanischen Staaten und betreibt die Online-Videothek Showmax.