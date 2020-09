MÄRKTE-Schwedischer Digital-Abodienst Readly bei Börsengang gefragt

Stockholm, 17. Sep (Reuters) - Der schwedische Digital-Aboanbieter Readly ist bei seinem Börsengang wohlwollend aufgenommen worden. Die Papiere legten am Donnerstag bis zu gut neun Prozent auf 64,58 Kronen zu. Readly hatte seine Aktien zum Preis von jeweils 59 Kronen (rund 5,70 Euro) auf den Markt gebracht. Das Unternehmen bietet einen Abo-Dienst an, mit dem Kunden Zugang zu digitalen Magazinen und Zeitungen von ungefähr 800 Verlagen erhalten. Vergangenes Jahr erwirtschaftete das Unternehmen umgerechnet einen Umsatz von gut 25 Millionen Euro. Zuletzt hatten aber die beiden großen Verlage Aller media und Bonnier News angekündigt, ihre Verträge zu kündigen. (Reporter: Johannes Hellstrom, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)