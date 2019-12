VORBERICHT-Weltgrößter Ölkonzern Saudi Aramco feiert Börsendebüt

Frankfurt, 11. Dez (Reuters) - Nach einigen Anlauf-Schwierigkeiten debütiert der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco heute (am Mittwoch) an der Börse in Riad. Der Ausgabepreis für die Aktien der saudi-arabischen Staatsfirma liegt bei umgerechnet 8,53 Dollar je Aktie. Das ergibt ein Emissionsvolumen von 25,6 Milliarden Dollar.

Nach Angaben einer begleitenden Bank wurde die Mehrzuteilungsoption (“Greenshoe”) angesichts der großen Nachfrage vollständig ausgeübt. Dadurch wächst das Emissionsvolumen auf 29,4 Milliarden Dollar, der Aramco-Börsengang ist damit der größte der Welt. Bisheriger Spitzenreiter war der chinesische Online-Händler Alibaba, der 2014 Papiere im Volumen von rund 25 Milliarden Dollar losschlug. Zum Ausgabepreis wird Aramco mit insgesamt 1,7 Billionen Dollar bewertet und schwingt sich zum wertvollsten Börsenunternehmen der Welt auf.

Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.