MÄRKTE-Starkes Debüt für Online-Autohändler Yixin in Hongkong

Frankfurt, 16. Nov (Reuters) - Chinesische Technologiewerte stehen bei Anlegern weiter hoch im Kurs: Die Aktien des Online-Autohändlers Yixin stiegen bei ihrem Debüt an der Hongkonger Börse am Donnerstag zeitweise um mehr als 30 Prozent und schlossen bei 8,12 Hongkong-Dollar, 5,5 Prozent über dem Ausgabepreis von 7,70 Dollar.

Mit diesem Börsengang sammelte das Unternehmen umgerechnet 736 Millionen Euro bei Investoren ein. Es hatte seine Papiere in einer Spanne von 6,60 bis 7,70 Hongkong-Dollar angeboten. Yixin ist eine Abspaltung der Online-Börse BitAuto. Zu den Großaktionären gehören die Amazon-Rivalen Tencent und JD.com sowie der Suchmaschinen-Betreiber Baidu.

Yixin ist der siebte Hongkonger Börsengang in Folge mit einem Emissionsvolumen von mehr als 500 Millionen Dollar, bei dem die Aktien des Debütanten den ersten Handelstag im Plus beenden. Dies ist die längste Serie seit sechs Jahren. Anfang der Woche hatte Razer, ein Anbieter von Tastaturen, Mäusen und Laptops für Computerspieler, sein Debüt mit einem Kursplus von 18 Prozent gegeben. Wenige Tage zuvor hatte die E-Book-Plattform China Literature sogar 80 Prozent zugelegt. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)