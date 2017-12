MÄRKTE-Jerusalem-Streit drückt israelischen Schekel

Frankfurt, 06. Dez (Reuters) - Aus Furcht vor einer neuen Welle der Gewalt in Nahost haben sich Anleger am Mittwoch aus der israelischen Währung zurückgezogen Dies trieb den Kurs des Dollar bis zu 0,4 Prozent in die Höhe auf 3,5174 Schekel. Israelische Aktien standen ebenfalls unter Verkaufsdruck. Der Leitindex der Börse Tel Aviv büßte ein halbes Prozent ein.

Bauchschmerzen bereitete Investoren der Plan des US-Präsidenten Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. "Es besteht das Risiko, dass dies zu Demonstration in und um Jerusalem führt, die sich zu Zusammenstößen entwickeln", sagte Volkswirt Inan Demir vom Brokerhaus Nomura. Den von Israel annektierten Ostteil der Stadt beanspruchen die Palästinenser als Hauptstadt ihres künftigen Staates.