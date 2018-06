MÄRKTE-Italgas-Dividendenplan überzeugt Anleger nicht

Frankfurt, 13. Jun (Reuters) - Mit Verkäufen reagieren Anleger auf die Vorstellung der künftigen Dividendenpolitik von Italgas. Die Aktien des italienischen Gasversorgers fielen am Mittwoch in Mailand um 2,1 Prozent.

Das Unternehmen will die Ausschüttung bis 2020 jährlich um vier Prozent anheben oder 60 Prozent des Gewinns auszahlen - je nachdem, welche Variante für Aktionäre vorteilhafter ist. "Das ist nicht der Anstieg, den sich einige wohl erhofft hatten", urteilten die Analysten der Bank Morgan Stanley. Für 2018 stellte Italgas einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 810 bis 830 Millionen Euro in Aussicht. Bis 2024 solle letzterer auf 1,1 Milliarden Euro steigen.