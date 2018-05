MÄRKTE-Aussicht auf Koalition aus Lega und Fünf Sterne verstimmt Anleger

Frankfurt, 14. Mai (Reuters) - Die sich anbahnende Koalition zwischen der rechtsextremen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in Italien hat die Bond-Anleger am Montag vorsichtig gestimmt. Die Kurse der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen gingen etwas zurück, die Renditen lagen in der Spitze bei 1,903 Prozent nach 1,883 Prozent im Schlussgeschäft vom Freitag. Die Mailänder Börse notierte 0,2 Prozent schwächer. Marktseitig wie auch wirtschafts- und europapolitisch dürfte eine Allianz aus Lega und Fünf Sterne die ungünstigste darstellen, denn die beiden Parteien einige vor allem ihre Kritik an der EU und an fiskalischen Sparmaßnahmen, schreiben die Analysten der DZ-Bank in einem Kommentar. Italien kämpft bereits mit einem hohen Schuldenberg, zudem hinkt das Land dem Rest der Euro-Zone beim Wachstum hinterher. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

