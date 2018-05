MÄRKTE-Mailänder Börse dreht ins Minus - Unruhe am Anleihenmarkt

Frankfurt, 17. Mai (Reuters) - Die Erholung an der Mailänder Börse war nur von kurzer Dauer: Der italienische Leitindex drehte am Donnerstag 0,5 Prozent ins Minus, nachdem er am Vormittag zeitweise noch 1,1 Prozent im Plus gelegen hatte. Die Sorgen um die Schuldendisziplin der sich anbahnenden Anti-Establishment-Koalition holte die Investoren wieder ein. Am Rentenmarkt markierten die Renditen der zehnjährigen italienischen Anleihen mit 2,18 Prozent ein Drei-Monats-Hoch. Der Risikoaufschlag zu den zehnjährigen Bundesanleihen vergrößerte sich auf 156 Basispunkte - Anfang der Woche lag der sogenannte Spread noch bei 130 Punkten.

Viele Anleger sind in Sorge, weil die potenziellen Partner Lega und 5 Sterne Steuersenkungen und höhere Sozialausgaben in Milliardenhöhe versprochen haben. Und das, obwohl Italien nach Griechenland bereits die zweithöchste Staatsverschuldung in der Euro-Zone aufgetürmt hat. Unter den Anlegern setze sich allmählich die Ansicht durch, dass ein solches Bündnis, sofern eine Einigung wirklich gelinge, sowohl innen- als auch europapolitisch erhebliche Risiken berge, heißt es in einer Kurzstudie der DZ Bank.

An der Mailänder Börse, die am Mittwoch bereits 2,3 Prozent verloren hatte, ging es vor allem für Banktitel nach unten. Ubi Banca, UniCredit und Mediobanca verloren zwischen 2,2 und 3,5 Prozent.