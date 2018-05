MÄRKTE-Italienische Bond-Renditen gehen leicht zurück

Frankfurt, 24. Mai (Reuters) - Nach dem zuletzt deutlichen Renditeanstieg bei italienischen Anleihen haben sich die Gemüter am Donnerstag etwas beruhigt. Die Kurse der zehnjährigen Titel stiegen leicht, im Gegenzug sanken die Renditen auf 2,335 Prozent nach 2,407 Prozent am Mittwochabend. Auch die Verzinsung der spanischen und portugiesischen Pendants ging leicht zurück. Der Mailänder Index legte 0,2 Prozent zu.

Die Angst vor einem harten Konfrontationskurs der künftigen italienischen Regierung gegenüber der EU hatte die Zinsen der Bonds des Landes am Mittwoch auf ein 14-Monats-Hoch von 2,45 Prozent getrieben. Auch der Mailänder Leitindex war unter Druck geraten. Börsianern zufolge könnte die Erholung am Renten- und Aktienmarkt aber von kurzer Dauer sein. Die Zeit der Unsicherheit in Italien sei mit der Bildung der neuen Regierung nicht vorbei, sagte Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. “Jetzt wird spannend, ob und wie die neue Regierung ihre Ankündigungen umsetzt. Und natürlich, wie diese finanziert werden.”

5 Sterne und Lega hatten sich am Freitag auf ein Regierungsbündnis verständigt. Die beiden Anti-Establishment-Parteien planen unter anderem höhere Sozialausgaben, Steuersenkungen und eine Rücknahme der Rentenreform, mit der das Rentenalter heraufgesetzt werden sollte. Politik-Neuling Giuseppe Conte hat nun den Auftrag, eine neue Regierung zu bilden.