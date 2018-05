MÄRKTE-Erleichterung an Mailänder Börse - Aktien und Anleihen gefragt

Frankfurt, 28. Mai (Reuters) - Die gescheiterten Pläne in Italien zur Bildung einer euro-kritischen Regierung haben am Montag für Erleichterung an der Börse in Mailand gesorgt. Experten warnten allerdings, dass die Erholung nicht nachhaltig sei und neue Verluste an den Aktien- und Anleihemärkten drohten. “Aus heutiger Sicht ist der Amtsantritt einer italienischen Regierung, die auf Konfrontationskurs zur EU geht und deren Regeln missachtet, nur aufgeschoben”, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Der Mailänder Leitindex startete zwei Prozent höher, vor allem die in den vergangenen Tagen unter die Räder gekommenen Bank-Aktien waren gefragt. Der Branchenindex legte hier zeitweise mehr als drei Prozent zu. Auch Anleihen waren gefragt. Die Rendite der zehnjährigen italienischen Titel gaben zehn Basispunkte auf 2,35 Prozent nach. Die Rendite der zweijährigen Anleihen verlor sogar 14 Basispunkte auf 0,33 Prozent.

In Italien gab der designierte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Sonntagabend wegen eines Streits über die Ernennung eines Euro-Skeptikers zum Wirtschaftsminister seinen Regierungsauftrag zurück. Der ehemalige IWF-Vertreter Carlo Cottarelli könnte nun eine Übergangsregierung leiten. Fachleute gehen davon aus, dass es im Herbst Neuwahlen gibt und warnen davor, dass dies den rechten Parteien tendenziell den Rücken stärkt.