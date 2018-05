MÄRKTE-Geplante Neuwahlen stürzen Italiens Börsen in Turbulenzen

Mailand/Frankfurt, 29. Mai (Reuters) - Aus Furcht vor einer europakritischen italienischen Regierung werfen Investoren Staatsanleihen des Landes in hohem Bogen aus ihren Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Vier-Jahres-Hoch von 2,931 Prozent. Der Risikoaufschlag zu vergleichbaren Bundespapieren war zeitweise sogar so groß wie zuletzt vor fast fünf Jahren.

Diese Wahl werde de facto zu einem Referendum über den Verbleib Italiens in der Europäischen Union und der Euro-Zone, warnte Francesco Galietti, Chef der Politikberatung Policy Sonar. “Das ist eine existenzielle Gefahr für die Euro-Zone.”

Vor diesem Hintergrund gingen die Aktien der italienischen Geldhäuser, die in großem Umfang Anleihen ihres Landes halten, erneut in die Knie. Der dortige Bankenindex fiel um 4,5 Prozent auf ein 13-Monats-Tief von 9708,47 Punkten. Damit summiert sich das Minus der vergangenen beiden Wochen auf gut 22 Prozent. Das ist der größte Kursrutsch seit zwei Jahren. In diesem Sog markierte der Leitindex der Mailänder Börse am Dienstag ein Zehn-Monats-Tief von 21.300,62 Zählern. Die Aktienmärkte in Spanien und Portugal gerieten ebenfalls unter die Räder. Sie gaben jeweils etwa zwei Prozent nach.

Auch am Markt für Credit Default Swaps (CDS) war Nervosität spürbar. Die Absicherung eines zehn Millionen Euro schweren Pakets italienischer Anleihen gegen Zahlungsausfall verteuerte sich um 49.000 auf 225.000 Euro, teilte der Datenanbieter Markit mit. Das ist der höchste Stand seit rund viereinhalb Jahren. Spanische und portugiesische CDS verteuerten sich ebenfalls. (Reporter: Hakan Ersen.)